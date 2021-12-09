Защитник «Бенфики» Жилберто после матча шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против киевского «Динамо» отметил, что реализовал свою мечту.

«Я очень рад, что мы вышли из группы, — цитирует Жилберто сайт УЕФА. — Мы попали в трудную группу с «Баварией» и «Барселоной», они много раз выходили в плей-офф. Надеюсь, что в этом году мы будем сосредоточены на достижении новых великих результатов. Забить гол в Лиге чемпионов — мечта, все бразильцы мечтают играть в Европе, в больших чемпионатах, за большие клубы. Играть за «Бенфику» сегодня и забивать — это мечта».

Напомним, 28-летний бразилец стал автором одного из голов. «Бенфика» заняла второе место в группе Е, обогнав «Барселону», и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.