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Жиру признался, что не может описать, как забил «Атлетико»

07:15
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру после победы над «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) признался, что в момент с забитым голом думал только о том, как попасть по воротам. Француз забил ударом ножницами через себя.

«Даже не знаю, что и сказать по поводу своего гола. В этот момент сосредоточился лишь на том, чтобы изловчиться ударить через себя. Было очень приятно увидеть, как мяч влетает в сетку. Я и понятия не имел, что мог находиться в офсайде. Мейсон Маунт сказал, что он не касался мяча. Что ж, хорошо для всей команды, хорошо и для меня тоже», — цитирует пресс-служба УЕФА Жиру.

Атлетико — Челси

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029474--atletico-vs-chelsea/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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