«Атлетико» впервые проиграл домашний матч плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне

«Атлетико» впервые уступил в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов под руководством Диего Симеоне, сообщает статистический портал Optа.

23 февраля «матрасники» в формально домашней встрече в Бухаресте проиграли «Челси» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Из-за появления нового штамма коронавируса власти Испании запретили въезд в страну жителям Великобритании, поэтому встречу пришлось сыграть на нейтральном поле в Румынии.

Также мадридцы впервые в XXI веке не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в еврокубках.

0 — Atl?tico de Madrid have lost their first home game in a #UCL KnockOut Round under Diego Pablo Simeone. Besides, they have failed to make shot on target in a single home game in the competition for the first time in this century. Ineffective#AtletiChelsea #Atleti pic.twitter.com/feRxc5wJUF