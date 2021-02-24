Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Атлетико» впервые проиграл домашний матч плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне

06:53
Теги:

«Атлетико» впервые уступил в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов под руководством Диего Симеоне, сообщает статистический портал Optа.

23 февраля «матрасники» в формально домашней встрече в Бухаресте проиграли «Челси» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Из-за появления нового штамма коронавируса власти Испании запретили въезд в страну жителям Великобритании, поэтому встречу пришлось сыграть на нейтральном поле в Румынии.

Также мадридцы впервые в XXI веке не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в еврокубках.

Ответная встреча между «Челси» и «Атлетико» состоится в Лондоне, 17 марта. Начало — в 23.00 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 11302
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир