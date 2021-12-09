Яремчук: «Забить всегда приятно. Особенно в Лиге чемпионов»

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук после матча шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (2:0) отметил, что доволен результатом.

«Забить всегда приятно. Особенно в Лиге чемпионов, но самое приятное, что мы вышли в следующий раунд. Я уважаю «Динамо», желаю ему удачи, но главное, что мы набрали три очка и вышли в 1/8 финала», — цитирует Яремчука сайт УЕФА.

Напомним, 26-летний украинский форвард ранее выступал за киевское «Динамо». Он стал автором одного из голов. «Бенфика» заняла второе место в группе Е, обогнав «Барселону», и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.