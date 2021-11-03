Жезуш о поражении от «Баварии»: «В нашей стратегии есть положительные моменты»
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (2:5).
«Они почти всегда забивают по четыре-пять голов. Мы не уезжаем отсюда довольными, но два забитых мяча здесь — хороший результат. В нашей стратегии есть положительные моменты», — приводит слова Жезуша пресс-служба УЕФА.
«Бавария» одержала четыре победы в четырех встречах и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. У «Бенфики» 4 очка и 3-я позиция в группе Е.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032696--bayern-vs-benfica/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю