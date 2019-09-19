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Жест Криштиану Роналду в матче «Атлетико» — «Ювентус». Что он означает

02:00
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:2) отметился необычным жестом в адрес трибун. Как сообщает Football Italia в Twitter, это движение означает «Вы имеете сами себя, а?». Таким образом португалец ответил на оскорбления с трибун в свой адрес и показал, что болельщикам стоит отнести неприличные слова в свой адрес.

Атлетико — Ювентус

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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