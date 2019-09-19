Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:2) отметился необычным жестом в адрес трибун. Как сообщает Football Italia в Twitter, это движение означает «Вы имеете сами себя, а?». Таким образом португалец ответил на оскорбления с трибун в свой адрес и показал, что болельщикам стоит отнести неприличные слова в свой адрес.

For those who don't know continental sign language, this means: 'You were pooping yourselves, eh?' https://t.co/sRR7xWBeTW — footballitalia (@footballitalia) September 18, 2019

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей