«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»
16:38
«Зенит» прилетел в Лиссабон, сообщает официальный Twitter клуба. Во вторник, 9 декабря, сине-бело-голубые сыграют с «Бенфикой» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Прибыли в Лиссабон! ? #БенфикаЗенит pic.twitter.com/mdMOcpG8Tm— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) December 9, 2019
«Зенит» занимает 2-е место в группе G, имея в активе 7 очков.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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