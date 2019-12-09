«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

«Зенит» прилетел в Лиссабон, сообщает официальный Twitter клуба. Во вторник, 9 декабря, сине-бело-голубые сыграют с «Бенфикой» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Зенит» занимает 2-е место в группе G, имея в активе 7 очков.

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