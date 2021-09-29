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«Зенит» — «Мальме»: «вираж» снова оскорбляет Дзюбу

20:41
Артем Дзюба. Фото Instagram
Артем Дзюба. Фото Instagram
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Фанаты «Зенита» скандируют оскорбительные выражения в адрес форварда команды Артема Дзюбы во время матча группового турнира Лиги чемпионов против «Мальме». 33-летний нападающий вышел в стартовом составе.

После первого тайма сине-бело-голубые ведут 1:0. Единственный мяч на 9-й минуте встречи забил хавбек сине-бело-голубых Клаудиньо.

Ранее во время других матчей фанаты «Зенита» также оскорбляли Дзюбу.

Зенит — Мальме

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры