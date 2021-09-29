Фанаты «Зенита» скандируют оскорбительные выражения в адрес форварда команды Артема Дзюбы во время матча группового турнира Лиги чемпионов против «Мальме». 33-летний нападающий вышел в стартовом составе.

После первого тайма сине-бело-голубые ведут 1:0. Единственный мяч на 9-й минуте встречи забил хавбек сине-бело-голубых Клаудиньо.

Ранее во время других матчей фанаты «Зенита» также оскорбляли Дзюбу.