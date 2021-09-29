Гозенс получил травму в дебюте матча «Аталанта» — «Янг Бойз» и был заменен
20:35
Полузащитник «Аталанты» Робин Гозенс получил травму в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз». Он был заменен уже на 11-й минуте.
Вместо немецкого игрока на поле вышел Йоаким Мехле. О степени серьезности травмы данных пока нет.
После первого тайма счет в матче равный — 0:0. 27-летний игрок в текущем сезоне провел восемь матчей за «Аталанту» и забил два мяча при одной голевой передаче.
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