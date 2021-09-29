Полузащитник «Аталанты» Робин Гозенс получил травму в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз». Он был заменен уже на 11-й минуте.

Вместо немецкого игрока на поле вышел Йоаким Мехле. О степени серьезности травмы данных пока нет.

После первого тайма счет в матче равный — 0:0. 27-летний игрок в текущем сезоне провел восемь матчей за «Аталанту» и забил два мяча при одной голевой передаче.