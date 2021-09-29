«Зенит» — «Мальме»: Клаудиньо открыл счет на 9-й минуте
19:53
Нападающий «Зенита» Клаудиньо открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Он отличился уже на 9-й минуте встречи — 1:0.
Бразилец откликнулся на прострел с фланга и из центра штрафной в одно касание переправил мяч в угол ворот.
Клаудиньо забил первый гол «Зенита» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В первой встрече питерцы в гостях уступили «Челси» (0:1).
Последняя победа «Зенита» в Лиге чемпионов датирована 27 ноября 2019 года, тогда команда выиграла у французского «Лиона» со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа. Петербургский клуб не может победить в главном европейском клубном турнире восемь матчей подряд.
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