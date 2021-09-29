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«Аталанта» обыграла «Янг Бойз», Миранчук остался в запасе

21:36
Руслан Малиновский. Фото ФК «Аталанта»
Руслан Малиновский. Фото ФК «Аталанта»
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«Аталанта» победила «Янг Бойз» (1:0) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Единственный мяч на 68-й минуте забил Маттео Пессина. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук остался в запасе.

Клуб из Бергамо набрал четыре очка и вышел в лидеры группы F. У «Янг Бойз» три очка и второе место. В 22.00 начнется другой матч этой группы «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал».

Лига чемпионов

Группа F

2-й тур

«Аталанта» (Италия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:0 (0:0)

Гол: Пессина, 68.

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 90), Толой, Джимсити, Гозенс (Мехле, 11), Мерих Демирал, де Рон, Малиновский (Пашалич, 74), Фройлер (Копмайнерс, 90), Пессина (Муриэль, 74), Сапата.

«Янг Бойз»: фон Балльмоос, Гарсия, Хефти (Масейрас, 83), Камара, Мартинс Перейра, Сьерро (Мамбимби, 69), Эбишер (Шпильманн, 83), Нгамале, Лаупер, Сьебатше (Ридер, 66), Элиа (Канга, 66).

Предупреждения: Сьерро, 65. Дзаппакоста, 89.

Судья: Брих (Германия).

29 сентября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия»

Аталанта — Янг Бойз

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Евгений Петров все материалы автора

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