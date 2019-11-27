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«Зенит» — «Лион»: Кузяев, Караваев и Дзюба выйдут в стартовом составе

27 ноября 2019, 19:37
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Стал известен состав «Зенита» на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 20:55 мск.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Запасные: Васютин, Осорио, Жирков, Смольников, Мак, Ерохин, Сутормин.

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марселу, Марсал, Тузар, Рейне-Аделаида, Корне, Дембеле, Траоре.
Запасные: Тэтэрушану, Гуири, Лукас, Тете, Какере, Коне, Черки.

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Как закончится матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Лион»?
Победой «Зенита»
44.6%
Нулевой ничьей
2.7%
Результативной ничьей
15.3%
Победой «Лиона»
37.4%
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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