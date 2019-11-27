Стал известен состав «Зенита» на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 20:55 мск.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Осорио, Жирков, Смольников, Мак, Ерохин, Сутормин.

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марселу, Марсал, Тузар, Рейне-Аделаида, Корне, Дембеле, Траоре.

Запасные: Тэтэрушану, Гуири, Лукас, Тете, Какере, Коне, Черки.