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«Зенит» — «Лион»: Дзюба открыл счет в матче

27 ноября 2019, 21:38
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил гол в ворота «Лиона» на 42-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Игра проходит в Санкт-Петербурге.

Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос с углового справа выполнил подачу на линию вратарской «Лиона», Артем перевисел соперника и пробил головой точно под дальнюю штангу.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лион».

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Зенит — Лион

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