«Зенит» — «Лион»: Дзюба открыл счет в матче
Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил гол в ворота «Лиона» на 42-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Игра проходит в Санкт-Петербурге.
Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос с углового справа выполнил подачу на линию вратарской «Лиона», Артем перевисел соперника и пробил головой точно под дальнюю штангу.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лион».
— Это была фартовая рванина!— Матч ТВ (@MatchTV) November 27, 2019
Так Дзюба наказал «Лион» за испорченную майку ?https://t.co/ULtztqtYXH#ЗенитЛион pic.twitter.com/pLibX1dE9n
#ЗенитЛион — 1?:0?— СЭ Футбол (@se_football) November 27, 2019
42' Дзюбааааааааааа!!! Такой важный гол в концовке тайма!
Live! ?https://t.co/bRi3vJK09G pic.twitter.com/jv0OuH9WxM
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