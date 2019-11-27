Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил гол в ворота «Лиона» на 42-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Игра проходит в Санкт-Петербурге.

Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос с углового справа выполнил подачу на линию вратарской «Лиона», Артем перевисел соперника и пробил головой точно под дальнюю штангу.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лион».

— Это была фартовая рванина!



Так Дзюба наказал «Лион» за испорченную майку ?https://t.co/ULtztqtYXH#ЗенитЛион pic.twitter.com/pLibX1dE9n — Матч ТВ (@MatchTV) November 27, 2019

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