В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» дома уступил «Брюгге» (1:2).

На 63-й минуте матча бельгийцы воспользовались неразберихой перед воротами «Зенита», и Деннис с третьей попытки отправил мяч в сетку.

Уже через 11 минут питерцы сравняли счет после мощного дальнего удара Ловрену — мяч попал в штангу, ударился в голкипера гостей Итана Хорвата и от него влетел в сетку ворот.

Это не Ловрен, это ЛОВРЕНИИЩЕЕЕ ???



Деян заколотил пушку и сравнял счет. Смотрим концовку битвы с «Брюгге»:https://t.co/HcuUaRAvG8 pic.twitter.com/XSwDxo1zzH — Матч ТВ (@MatchTV) October 20, 2020

На третьей компенсированной минуте «Брюгге» вырвал победу. Хозяева пошли атаковать большими силами и пропустили резкий выпад соперника. Де Кетеларе оказался на ударной позиции и принес команде победу.