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«Зенит» — «Брюгге»: суперудар Ловрена и победный гол гостей в добавленное время

22:08
Деннис забивает первый мяч в ворота «Зенита». Фото Reuters
Деннис забивает первый мяч в ворота «Зенита». Фото Reuters
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В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» дома уступил «Брюгге» (1:2).

На 63-й минуте матча бельгийцы воспользовались неразберихой перед воротами «Зенита», и Деннис с третьей попытки отправил мяч в сетку.

Уже через 11 минут питерцы сравняли счет после мощного дальнего удара Ловрену — мяч попал в штангу, ударился в голкипера гостей Итана Хорвата и от него влетел в сетку ворот.

На третьей компенсированной минуте «Брюгге» вырвал победу. Хозяева пошли атаковать большими силами и пропустили резкий выпад соперника. Де Кетеларе оказался на ударной позиции и принес команде победу.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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