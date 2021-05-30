Защитник «Манчестер Сити» Уокер извинился перед болельщиками за поражение в финале ЛЧ
13:15
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер извинился перед болельщиками за поражение от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов.
«Вчера мы отдали все силы, что у нас были, чтобы заставить наших фанатов гордиться нами. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы завоевать трофей и привезти его домой. Мы вернемся сильнее. Спасибо всем за поддержку», — написал у себя в Twitter Уокер.
We gave everything last night to make our fans proud and I'm sorry it wasn't enough to bring the trophy home for you.— Kyle Walker (@kylewalker2) May 30, 2021
We will be back stronger.
Thanks for all your support.
? #mancity @mancity pic.twitter.com/wmKnh1ogp0
«Манчестер Сити» впервые играл в финале Лиги чемпионов. «Челси» выиграл трофей во второй раз в истории.
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