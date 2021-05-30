Защитник «Манчестер Сити» Уокер извинился перед болельщиками за поражение в финале ЛЧ

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер извинился перед болельщиками за поражение от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

«Вчера мы отдали все силы, что у нас были, чтобы заставить наших фанатов гордиться нами. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы завоевать трофей и привезти его домой. Мы вернемся сильнее. Спасибо всем за поддержку», — написал у себя в Twitter Уокер.

We gave everything last night to make our fans proud and I'm sorry it wasn't enough to bring the trophy home for you.



We will be back stronger.

Thanks for all your support.

? #mancity @mancity pic.twitter.com/wmKnh1ogp0 — Kyle Walker (@kylewalker2) May 30, 2021

«Манчестер Сити» впервые играл в финале Лиги чемпионов. «Челси» выиграл трофей во второй раз в истории.