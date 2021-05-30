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Защитник «Манчестер Сити» Уокер извинился перед болельщиками за поражение в финале ЛЧ

13:15
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер извинился перед болельщиками за поражение от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

«Вчера мы отдали все силы, что у нас были, чтобы заставить наших фанатов гордиться нами. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы завоевать трофей и привезти его домой. Мы вернемся сильнее. Спасибо всем за поддержку», — написал у себя в Twitter Уокер.

«Манчестер Сити» впервые играл в финале Лиги чемпионов. «Челси» выиграл трофей во второй раз в истории.

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