Семин считает, что Зинченко выбрал неправильную позицию при пропущенном голе в финале ЛЧ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Сити» в финальном матче Лиги чемпионов (1:0).

«Это был выдающийся матч, хотя мячей было забито немного, — сказал Семин «СЭ». — Эти команды хорошо друг друга знают. В тактическом плане футбол был крайне осторожным. У игроков «Челси» готовность в физическом плане была на самом высоком уровне. Лондонцы были более удачливее. При пропущенном мяче Зинченко выбрал неправильную позицию. Сместился бы на 5 метров, и передача бы не прошла. Болельщики подарили особую атмосферу, это был настоящий финал Лиги чемпионов».

Семин также назвал Томаса Тухеля одним из сильнейших тренеров в Европе.

«Жалко, что не удалось поехать впервые за много лет. Томас Тухель? Тренер, который выигрывает Лигу чемпионов, становится одним из сильнейших в Европе», — добавил Семин.

В финале Лиги чемпионов-2020/21 «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Лондонский клуб выиграл ЛЧ во второй раз в истории. В первый раз в истории «Челси» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2011/12. Тогда «синие» победили «Баварию» (1:1, 4:3 — по пенальти).

(Артем Бухаев)