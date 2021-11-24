Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера подвел итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

«Мы сыграли хорошо, особенно во втором тайме. Мы забили и создали много опасных моментов, но Нойер сделал несколько потрясающих сейвов. Наш тренер попросил нас сыграть так, чтобы потом мы могли собой гордиться. Мы выложились на все сто. Нужно не терять концентрации в обороне. Обидно было пропускать такие мячи, но «Бавария» это топ-команда, и против нее невероятно сложно защищаться. Теперь нам осталось сыграть с «Бенфикой», и мы отправимся на выезд с мыслями только о победе.

Мы знакомы с Левандовски много лет, и я знаю, насколько он хорош. Он провел отличный матч. Не только из-за очень красиво забитого мяча, но и из-за всей игры в целом. Это футболист мирового класса, надеюсь, в этом году он получит «Золотой мяч», — приводит слова Кендзеры официальный сайт УЕФА.

«Бавария» с 15 очками занимает первое место в группе E, «Динамо» с одним очком — на последнй строчке.