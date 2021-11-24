Гасперини: «Аталанта» потеряла концентрацию во втором тайме матча с «Янг Бойз»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (3:3).

« Мы потеряли концентрацию во втором тайме, что дало «Янг Бойз» повод чувствовать себя уверенно, а их фанаты помогли им поверить в это. Это была игра, которую мы, казалось, держали в руках, но мы рисковали ее проиграть. Теперь н ам нужна победа, это наша цель. «Вильярреал» — очень хорошая команда, нам нужна отличная игра, чтобы победить.

У «Янг Бойз» другое игровое покрытие, которое может по-разному утомлять мышцы, но я думаю, что даже Лионель Месси обычно не демонстрирует свою технику на искусственном поле. Мы очень хорошо играли в течение долгого времени, но я старомоден, я люблю играть в футбол на траве », — сказал Гасперини Sky Sport Italia.

«МЮ» набрал 10 очков в группе F и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Вильярреал» с 7 очками — на второй строчке, на одно очко отстает «Аталанта», замыкает группу «Янг Бойз» с 4 очками.