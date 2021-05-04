Защитник «Челси» Кристенсен поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в полуфинале ЛЧ

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен высказался по поводу предстоящего ответного матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Самый ли это важный матч в моей карьере? Вполне возможно. Он имеет огромное значение не только для меня, но и для всего клуба. Какого-то дополнительного давления на оборону нашей команды нет. Мы просто должны играть так, как играем обычно.

Без мяча мы хотим быть самым ужасным соперником, но, как только получаем мяч, хотим играть в футбол. Это наш стиль. Жоржинью в этом, пожалуй, лучший», - приводит слова Кристенсена официальный сайт УЕФА.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Челси» сыграл вничью с «Реалом» (1:1). Ответная встреча состоится 5 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.