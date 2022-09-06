Кунде: «Когда играешь за «Барсу», то приходишь в ЛЧ за победой. Сейчас мы на хорошем ходу»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, что хотел бы с командой выиграл Лигу чемпионов.

«Каждый хочет сыграть в Лиге чемпионов и выиграть ее. Сейчас мы на хорошем ходу. Нужно наилучшим образом начать турнир и победить в первом матче. К нему нужно отнестись очень серьезно. Я хочу выиграть все трофеи, каждый турнир. Я буду рад любому трофею. Лично для себя я ставлю одну цель — продолжать прогрессировать. Когда ты играешь за «Барсу», то приходишь в Лигу чемпионов за победой», — приводит слова Кунде Mundo Deportivo.

В среду, 7 сентября, «Барселона» сыграет свой первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов-2022/23 против «Виктории» из города Пльзень. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Каталонский клуб последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 2015 году. Тогда в финале турнира «Барса» обыграла «Ювентус» со счетом 3:1.