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«Зальцбург» — «Бенфика»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция игры ЛЧ «Зальцбург» — «Бенфика» пройдет на сайте «Матч ТВ» 12 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Жоау Мариу.
Жоау Мариу.
Фото AFP

12 декабря «Зальцбург» дома на поле «Ред Булл Арены» в Вальс-Зиценхайме примет португальскую «Бенфику» в матче заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры ЛЧ «Зальцбург» — «Бенфика» в прямом эфире пройдет на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 22.55 мск. В онлайн-перекличке на канале «Матч Премьер» также покажут самые интересные моменты игры.

Следить за ключевыми событиями встречи «Зальцбург» — «Бенфика» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Зальцбург» с 4 баллами располагается на третьей строчке в группе D. «Бенфика» — четвертая с одним очком в турнирной таблице.

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 12 декабря

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Ред Булл Зальцбург
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