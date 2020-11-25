Юрий Никифоров: «Чтобы брать очки в Лиге чемпионов, 30 минут играть недостаточно»

Экс-защитник «Спартака», «Спортинга» Хихон, ПСВ и сборной России Юрий Никифоров оценил игру «Краснодара» в матче с «Севильей» (1:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.

— «Краснодару» в концовке просто не повезло?

— Что значит «не повезло»?! Чтобы брать очки в Лиге чемпионов, недостаточно играть всего 30 минут. И неважно, кто твой соперник — «Севилья», «Мидтьюлланн» или «Ференцварош». В таком турнире нужно выжимать из себя максимум в каждом матче. А «Краснодар» хватило от силы на полчаса. Во втором тайме с выходом Вандерсона возросла скорость, началось давление на ворота «Севильи», появились моменты. Удалось сравнять счет. Но минуте на 75-й запал почему-то иссяк. А что было до перерыва?

— Что?

— «Севилья» владела мячом больше 60 процентов времени. «Краснодару» это несвойственно, да он и не умеет играть в такой футбол. Наоборот, его стихия — позиционная атака. Еще мне не понравилось, как футболисты «Краснодара» возвращались назад при потере мяча. Кстати, то же самое происходит и в РПЛ. Но там соперники часто не используют голевые моменты, которые создают. Из-за не самого высокого уровня мастерства.

— А Лига чемпионов ошибок не прощает.

— В том-то и дело! Здесь при трех моментах у твоих ворот два мяча залетит точно. Особенно, если как «Краснодар», постоянно проигрывать подборы.

— Значит, результат справедлив?

— Да. За команду Мурада Мусаева, конечно, обидно, был реальный шанс взять очко. Но «Севилья», на мой взгляд, больше хотела победить. И добилась этого. Хотя выдающийся футбол не показала.

— В борьбе за третье место в группе есть шанс опередить «Ренн»?

— Безусловно. Но только при одном условии. Если футболисты «Краснодара» сделают выводы из поражения от «Севильи» и в оставшихся матчах будут выкладываться по максимуму не 30 минут, а 90. (Александр Кружков)

Полностью интервью с Юрием Никифоровым можно прочесть на сайте «СЭ».