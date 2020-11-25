«Стычка Кайо и Газинского? Хорошо, не дошло до мордобоя, как у Бэтти с Ле Со». Никифоров — о поражениях «Краснодара» и «Зенита» в 4-м туре Лиги чемпионов
«Краснодар» — «Севилья» — 1:2
— «Краснодару» в концовке просто не повезло? — вопрос Никифорову.
— Что значит «не повезло»?! Чтобы брать очки в Лиге чемпионов, недостаточно играть всего 30 минут. И неважно, кто твой соперник — «Севилья», «Мидтьюлланн» или «Ференцварош». В таком турнире нужно выжимать из себя максимум в каждом матче. А «Краснодара» хватило от силы на полчаса. Во втором тайме с выходом Вандерсона возросла скорость, началось давление на ворота испанцев, появились моменты. Удалось сравнять счет. Но минуте на 75-й запал почему-то иссяк. А что было до перерыва?
— Что?
— «Севилья» владела мячом больше 60 процентов времени. «Краснодару» это несвойственно, да он и не умеет играть в такой футбол. Наоборот, его стихия — позиционная атака. Еще мне не понравилось, как хозяева возвращались назад при потере мяча. Кстати, то же самое происходит и в РПЛ. Но там соперники часто не используют моменты, которые создают. Из-за не самого высокого уровня мастерства.
— А Лига чемпионов ошибок не прощает.
— В том-то и дело! Здесь при трех моментах у твоих ворот два мяча залетят точно. Особенно если, как «Краснодар», постоянно проигрывать подборы.
— Значит, результат справедлив?
— Да. За команду Мурада Мусаева, конечно, обидно, был реальный шанс взять очко. Но «Севилья», на мой взгляд, больше хотела победить. И добилась этого. Хотя выдающийся футбол не показала.
— О чем подумали, увидев перепалку Кайо и Газинского?
— Сразу вспомнил свой матч за «Спартак» в Лиге чемпионов. В 1995-м, с «Блэкберном». Когда прямо на поле сцепились Бэтти и Ле Со. Хорошо, сейчас до мордобоя не дошло. Но все равно ребят поведение не красит.
— Такие эпизоды многое говорят об атмосфере в команде?
— Да нет, рабочий момент. Не идет, кто-то ошибся, ему напихали, тот ответил. Бывает. Другое дело, в Лиге чемпионов подобные вещи непозволительны. Да еще в разгар атаки соперника. В итоге Кайо с Газинским чуть гол себе не привезли. Тут «Севилья» нашу команду простила.
— Кого можно отметить у «Краснодара»?
— Вандерсона, который сразу добавил команде скорости. Ну и Ари тоже неплохо вышел на замену.
— Смольников похвалы не заслужил?
— С оборонительными функциями справился, в этом плане его упрекнуть не в чем. Но вот фирменных подключений Игоря по флангу мы не увидели.
— К Городову претензий нет?
— Никаких. В пропущенных мячах он не виноват. Думаю, здесь бы и Сафонов не выручил.
— Как полагаете, из этого состава «Краснодара» хоть кто-то заиграл бы в Испании в клубе уровня «Севильи»?
— Конечно! Вандерсон, Рамирес, Кабелла... Да и Ари, если бы помоложе был, там бы не затерялся. В «Краснодаре» собраны квалифицированные футболисты. Просто кого-то подкосили травмы, кого-то коронавирус. Думаю, это и не позволило команде выступить удачнее в Лиге чемпионов.
— В борьбе за третье место в группе есть шанс опередить «Ренн»?
— Безусловно. Но только при одном условии: если футболисты «Краснодара» сделают выводы из поражения от «Севильи» и в оставшихся матчах выложатся по максимуму не 30 минут, а 90.
«Лацио» — «Зенит» — 3:1
— Теперь о матче в Риме. Там тоже все закономерно?
— К сожалению. Но к такому результату привели объективные причины. Не стоит забывать, что футболисты РПЛ в 2020-м отдыхали меньше всех. Короткая пауза между чемпионатами, адский график для сборников и участников еврокубков, перелеты... А люди-то не железные. Вот к ноябрю и накопилась усталость.
— Это понятно.
— Если же сравнивать выступление наших клубов в 4-м туре Лиги чемпионов, то «Зенит» мне понравился больше «Краснодара».
— Чем?
— Тем, что лучше играл в футбол. Когда Дзюба сделал счет 1:2, мелькнула надежда, что удастся спасти матч. «Зенит» контролировал мяч, хорошо смотрелся в позиционных атаках, создавал моменты. Но все перечеркнула ошибка Барриоса, который организовал пенальти на ровном месте.
— Что у «Зенита» не получилось?
— Нельзя сказать, что питерцы выглядели совсем плохо. Или что «Лацио» оказался на голову сильнее. В принципе, равная игра. Но в случае с первым голом все решило высочайшее индивидуальное мастерство Иммобиле. А во втором — Пароло. Такие удары не берутся. Ну а дальше пенальти... «Зениту» же помимо реализации не хватило агрессии в атаке. Но откуда этой агрессии взяться, если свежести нет?
— Лучшим у «Зенита» стал Кержаков?
— Да, он молодец. Вроде три мяча пропустил — но язык не поворачивается его упрекнуть. Еще и выручил не раз. Дзюба тоже понравился — хорошо смотрелся.
— От Малкома ждали большего?
— Физически-то бразилец готов. Но потерял игровой тонус, это чувствуется. Нужно подождать, когда наберет форму. То же самое относится к Азмуну. Плюс Ерохин, как я понял, с травмой в Риме вышел. Все это сказалось. Хотя ребята очень старались, по самоотдаче ни к кому вопросов нет.
— Верите, что «Зенит» победит «Брюгге»?
— Если не лететь в Бельгию за тремя очками, на фига вообще выходить в Лигу чемпионов?! Так что при всех кадровых сложностях «Зенит» должен обыгрывать «Брюгге» — на характере, на зубах...
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