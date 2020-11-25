Мнение экс-защитника «Спартака» и сборной России Юрия Никифорова о неудачах «быков» и сине-бело-голубых.

«Краснодар» — «Севилья» — 1:2

— «Краснодару» в концовке просто не повезло? — вопрос Никифорову.

— Что значит «не повезло»?! Чтобы брать очки в Лиге чемпионов, недостаточно играть всего 30 минут. И неважно, кто твой соперник — «Севилья», «Мидтьюлланн» или «Ференцварош». В таком турнире нужно выжимать из себя максимум в каждом матче. А «Краснодара» хватило от силы на полчаса. Во втором тайме с выходом Вандерсона возросла скорость, началось давление на ворота испанцев, появились моменты. Удалось сравнять счет. Но минуте на 75-й запал почему-то иссяк. А что было до перерыва?

— Что?

— «Севилья» владела мячом больше 60 процентов времени. «Краснодару» это несвойственно, да он и не умеет играть в такой футбол. Наоборот, его стихия — позиционная атака. Еще мне не понравилось, как хозяева возвращались назад при потере мяча. Кстати, то же самое происходит и в РПЛ. Но там соперники часто не используют моменты, которые создают. Из-за не самого высокого уровня мастерства.

— А Лига чемпионов ошибок не прощает.

— В том-то и дело! Здесь при трех моментах у твоих ворот два мяча залетят точно. Особенно если, как «Краснодар», постоянно проигрывать подборы.

— Значит, результат справедлив?

— Да. За команду Мурада Мусаева, конечно, обидно, был реальный шанс взять очко. Но «Севилья», на мой взгляд, больше хотела победить. И добилась этого. Хотя выдающийся футбол не показала.

— О чем подумали, увидев перепалку Кайо и Газинского?

— Сразу вспомнил свой матч за «Спартак» в Лиге чемпионов. В 1995-м, с «Блэкберном». Когда прямо на поле сцепились Бэтти и Ле Со. Хорошо, сейчас до мордобоя не дошло. Но все равно ребят поведение не красит.

— Такие эпизоды многое говорят об атмосфере в команде?

— Да нет, рабочий момент. Не идет, кто-то ошибся, ему напихали, тот ответил. Бывает. Другое дело, в Лиге чемпионов подобные вещи непозволительны. Да еще в разгар атаки соперника. В итоге Кайо с Газинским чуть гол себе не привезли. Тут «Севилья» нашу команду простила.

— Кого можно отметить у «Краснодара»?

— Вандерсона, который сразу добавил команде скорости. Ну и Ари тоже неплохо вышел на замену.

— Смольников похвалы не заслужил?

— С оборонительными функциями справился, в этом плане его упрекнуть не в чем. Но вот фирменных подключений Игоря по флангу мы не увидели.

— К Городову претензий нет?

— Никаких. В пропущенных мячах он не виноват. Думаю, здесь бы и Сафонов не выручил.

— Как полагаете, из этого состава «Краснодара» хоть кто-то заиграл бы в Испании в клубе уровня «Севильи»?

— Конечно! Вандерсон, Рамирес, Кабелла... Да и Ари, если бы помоложе был, там бы не затерялся. В «Краснодаре» собраны квалифицированные футболисты. Просто кого-то подкосили травмы, кого-то коронавирус. Думаю, это и не позволило команде выступить удачнее в Лиге чемпионов.

— В борьбе за третье место в группе есть шанс опередить «Ренн»?

— Безусловно. Но только при одном условии: если футболисты «Краснодара» сделают выводы из поражения от «Севильи» и в оставшихся матчах выложатся по максимуму не 30 минут, а 90.

«Лацио» — «Зенит» — 3:1

— Теперь о матче в Риме. Там тоже все закономерно?

— К сожалению. Но к такому результату привели объективные причины. Не стоит забывать, что футболисты РПЛ в 2020-м отдыхали меньше всех. Короткая пауза между чемпионатами, адский график для сборников и участников еврокубков, перелеты... А люди-то не железные. Вот к ноябрю и накопилась усталость.

— Это понятно.

— Если же сравнивать выступление наших клубов в 4-м туре Лиги чемпионов, то «Зенит» мне понравился больше «Краснодара».

— Чем?

— Тем, что лучше играл в футбол. Когда Дзюба сделал счет 1:2, мелькнула надежда, что удастся спасти матч. «Зенит» контролировал мяч, хорошо смотрелся в позиционных атаках, создавал моменты. Но все перечеркнула ошибка Барриоса, который организовал пенальти на ровном месте.

— Что у «Зенита» не получилось?

— Нельзя сказать, что питерцы выглядели совсем плохо. Или что «Лацио» оказался на голову сильнее. В принципе, равная игра. Но в случае с первым голом все решило высочайшее индивидуальное мастерство Иммобиле. А во втором — Пароло. Такие удары не берутся. Ну а дальше пенальти... «Зениту» же помимо реализации не хватило агрессии в атаке. Но откуда этой агрессии взяться, если свежести нет?

— Лучшим у «Зенита» стал Кержаков?

— Да, он молодец. Вроде три мяча пропустил — но язык не поворачивается его упрекнуть. Еще и выручил не раз. Дзюба тоже понравился — хорошо смотрелся.

— От Малкома ждали большего?

— Физически-то бразилец готов. Но потерял игровой тонус, это чувствуется. Нужно подождать, когда наберет форму. То же самое относится к Азмуну. Плюс Ерохин, как я понял, с травмой в Риме вышел. Все это сказалось. Хотя ребята очень старались, по самоотдаче ни к кому вопросов нет.

— Верите, что «Зенит» победит «Брюгге»?

— Если не лететь в Бельгию за тремя очками, на фига вообще выходить в Лигу чемпионов?! Так что при всех кадровых сложностях «Зенит» должен обыгрывать «Брюгге» — на характере, на зубах...