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Гвардиол: «Рад, что впервые забил за «Манчестер Сити», а там более — в ворота великого соперника»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол прокомментировал ничью с «Реалом» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вот это игра! Я впервые здесь, на этом стадионе, играл. Потрясающая атмосфера! Конечно же, на домашнюю игру будем настраиваться с учетом этого результата. В конце концов, результат-то оказался хорошим. Рад, что впервые забил за «Манчестер Сити», а там более — в ворота великого соперника», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиола.

Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040494--real-madrid-vs-man-city/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Йошко Гвардиол
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