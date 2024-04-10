Гвардиол: «Рад, что впервые забил за «Манчестер Сити», а там более — в ворота великого соперника»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол прокомментировал ничью с «Реалом» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вот это игра! Я впервые здесь, на этом стадионе, играл. Потрясающая атмосфера! Конечно же, на домашнюю игру будем настраиваться с учетом этого результата. В конце концов, результат-то оказался хорошим. Рад, что впервые забил за «Манчестер Сити», а там более — в ворота великого соперника», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиола.

Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».