Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Судейство

Сегодня, 03:30

Скандал в Лондоне: Тухель заявил, что судья видел игру рукой, но отказался назначить пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Томас Тухель.
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель на пресс-конференции после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:2) сообщил, что судья Гленн Нюберг видел нарушение правил игроками лондонской команды, но не наказал их 11-метровым ударом.

«Мы считаем, что он допустил огромную ошибку, не зафиксировав игру рукой, — сказал Тухель. — Понимаю, это дурацкая ситуация. Но он дал свисток. Они ввели мяч. А потом защитник взял мяч в руки. Но нас больше всего разозлило не это, а его объяснение на поле. Он сказал нашим футболистам, что это «детская ошибка», и что он никогда не назначит за это пенальти в четвертьфинале. Это ужасное, ужасное объяснение. Потому что получается, он делит игру рукой на детскую ошибку, взрослую ошибку и так далее. Мы очень недовольны, потому что против нас совершена грубая ошибка».

На 67-й минуте матча «Арсенал» — «Бавария» игроки гостей тщетно требовали назначить в их пользу пенальти — шведский судья не стал наказывать английскую команду. В том эпизоде после свистка арбитра вратарь «Арсенала» Давид Райя, как можно было оценить его действия, ввел мяч в игру ударом от ворот, сделав пас защитнику Габриэлу. После этого Габриэл взял мяч в руки, переставил его и уже сам выполнил удар ногой.

Игроки «Баварии» моментально стали апеллировать к судье, недоумевая, что тот не зафиксировал игру рукой и не наказал защитника 11-метровым ударом. Некоторое время в действиях Габриэла и Давида Райи была пауза — они тоже смотрели на Нюберга. Но увидев, что он не останавливает матч, лондонцы продолжили игру.

Габриэл переставил мяч и&nbsp;выполнил удар ногой. «Арсенал» — «Бавария»: в пользу гостей не назначен пенальти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
Томас Тухель
1
0
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
Гвардиол: «Рад, что впервые забил за «Манчестер Сити», а там более — в ворота великого соперника»
Кейн рассказал, как реализовал пенальти в матче с «Арсеналом»
Артета: «Это Лига чемпионов: за ошибки здесь наказывают»
Тухель: «Болельщики хорошо поддерживали «Арсенал», так что мы считаем результат положительным»
Гвардиола: «В ответном матче один гол «Реал» забьет, это точно»
Троссар: «Если «Арсенал» играет на максимуме, то может победить кого угодно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиол: «Рад, что впервые забил за «Манчестер Сити», а там более — в ворота великого соперника»
Новости
RSS RSS
Все новости