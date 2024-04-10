Скандал в Лондоне: Тухель заявил, что судья видел игру рукой, но отказался назначить пенальти

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель на пресс-конференции после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:2) сообщил, что судья Гленн Нюберг видел нарушение правил игроками лондонской команды, но не наказал их 11-метровым ударом.

«Мы считаем, что он допустил огромную ошибку, не зафиксировав игру рукой, — сказал Тухель. — Понимаю, это дурацкая ситуация. Но он дал свисток. Они ввели мяч. А потом защитник взял мяч в руки. Но нас больше всего разозлило не это, а его объяснение на поле. Он сказал нашим футболистам, что это «детская ошибка», и что он никогда не назначит за это пенальти в четвертьфинале. Это ужасное, ужасное объяснение. Потому что получается, он делит игру рукой на детскую ошибку, взрослую ошибку и так далее. Мы очень недовольны, потому что против нас совершена грубая ошибка».

На 67-й минуте матча «Арсенал» — «Бавария» игроки гостей тщетно требовали назначить в их пользу пенальти — шведский судья не стал наказывать английскую команду. В том эпизоде после свистка арбитра вратарь «Арсенала» Давид Райя, как можно было оценить его действия, ввел мяч в игру ударом от ворот, сделав пас защитнику Габриэлу. После этого Габриэл взял мяч в руки, переставил его и уже сам выполнил удар ногой.

Игроки «Баварии» моментально стали апеллировать к судье, недоумевая, что тот не зафиксировал игру рукой и не наказал защитника 11-метровым ударом. Некоторое время в действиях Габриэла и Давида Райи была пауза — они тоже смотрели на Нюберга. Но увидев, что он не останавливает матч, лондонцы продолжили игру.