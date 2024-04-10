Кейн рассказал, как реализовал пенальти в матче с «Арсеналом»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал, как ему удалось реализовать пенальти в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (2:2).

«Я подсмотрел, как Райя проводил серию пенальти против «Порту». Он очень рано прыгает в угол. Поэтому мне пришлось немного изменить свой стиль. Я увидел, что он слишком рано завалился в угол, и облегчил мне задачу», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Ответная встреча состоится через неделю, 17 апреля, в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.