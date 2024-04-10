Матч для музея «Прадо»! «Реал» и «Манчестер Сити» выдали ярчайшую игру на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов

Ничья 3:3 войдет в историю футбола.

Столкновение тренерских идей, стилей, подходов к развитию клуба — все это про «Реал» и «Манчестер Сити». Составляющих в этом противостоянии тоже множество. Начиная от банальных — вроде несостоявшегося из-за травмы Уокера его противостояния с Винисиусом Жуниором в скорости, — и заканчивая английской дуэлью для гурманов. Фоден и Беллингем проводят фантастический сезон, словно демонстрируя, что потолка у них нет, а разговоры о том, что на смену Месси и Криштиану Роналду пришли Мбаппе с Холанном как минимум неоднозначны.

Ну и как уйти от разговора о досрочном финале?! Это в принципе спорное выражение, но что делать с фактами? А они таковы, что два последних «ушастых» кубка брал победитель пары «Реал» — «Сити». В позапрошлом году был бешеный кураж/характер (нужное — подчеркнуть) Мадрида с перевернувшими все голами Родриго после 90-й минуты. В прошлом — торжество системы Гвардиолы, когда «горожане» катком размазывали соперника по газону «Этихада».

Впору говорить о рождении новой классики Лиги чемпионов. И если у кого-то на этот счет имелись сомнения, стартовые пятнадцать минут их окончательно развеяли. Эти игры для золотой книги главного еврокубка. А начало седьмой главы (не забываем 2020-й и бессилие Зинедина Зидана с пандемийной паузой в пять месяцев) вместило все, что мы вроде бы уже видели. Минут десять «Сити» просто уничтожал хозяев, причем за новым бенефисом Бернарду Силвы (два гола в мае 2023-го) со скамейки наблюдал плохо почувствовавший себя в раздевалке Де Брейне. Да, Лунин ошибся, но попробуйте настолько прочувствовать момент и закрутить мяч в ближний угол!

Сливочные еще и героически избежали второго гола. Но кто сказал, что «Реалу» для перелома нужно что-то особенное?! В апрельский Мадрид словно вернулась магия двухлетней давности. Удар еще не забивавшего в нынешнем сезоне Камавинга — получайте автогол оказавшегося на траектории полета Рубена Диаша. А Винисиус по левому флангу не бегал, а бросал по нему в прорыв Родриго. Что потом сделал бразилец с Аканджи — чистое издевательство. Еще один рикошет лишь усилил впечатление.

Гвардиола лихорадочно обсуждал план «Б» с помощником, но разве было в позиции Родриго что-то новое? Во-первых, левый фланг — его родное место. Просто он приехал в Мадрид позже Винисиуса, когда место оказалось уже занято. Во-вторых, в последнем туре ла лиги Родриго в отсутствие дисквалифицированного друга вышел слева и забил дважды. Анчелотти такие моменты чувствует очень тонко, а так как из-за финала Кубка Испании в выходные в примере не играли, у итальянца появилось время, чтобы отработать новое распределение ролей в бразильском дуэте.

В общем, «Реал» после неудачного дебюта и бровью не повел. Примерно, как Тчуамени, который в самом дебюте лишился права выйти на поле в ответном матче из-за перебора желтых карточек, а потом не дал Ковачичу сравнять счет. Вот это был бы неожиданный герой, тогда как до перерыва Фоден и Холанн (как и в прошлом году) с радаров на «Сантьяго Бернабеу» пропали. Не уступили первые роли поймавшим кураж одноклубникам, как Беллингем, а ушли в тень. Или ею норвежца накрыл могучий Рюдигер?

Игроки «Реала» Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде в борьбе с футболистом «Манчестер Сити» Матео Ковачичем. Фото Reuters

Тем не менее, Гвардиола верил в обоих, поэтому в перерыве не последовало ни одной замены. Да, с системным давлением «Реала» через левый фланг за счет бразильской связки «горожане» не справлялись. Однако Беллингем и Винисиус свои моменты не использовали, а задумки Пепа сработали. Высоко поднимавшийся Стоунс покатил мяч Фодену, а тому хватило мгновения, чтобы сотворить очередной шедевр. Хозяева же поплатились за то, что стали прилично уступать в контроле мяча и позволили вдавить себя в штрафную. А красиво забивать с дальней дистанции, как оказалось, умеет не только травмировавшийся в концовке Фоден, но и Гвардиол. Все-таки Пеп умеет раскрывать доселе неизвестные способности своих футболистов!

Анчелотти запоздал с заменой Крооса, который не сумел накрыть хорвата? Тем интереснее оказалась реакция Папы Карло. Модрич вышел и разогнал атаку, увенчавшуюся шедевральным выстрелом Вальверде с лета с паса Винисиуса. ТАКОЙ матч хотелось смотреть до бесконечности! И как же здорово, что через неделю нас ждет продолжение!