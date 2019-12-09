Йордан Осорио: «Мне не нужно копировать Ракицкого»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио в интервью РИА Новости отметил, что готов сыграть с первых минут в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой». Он подчеркнул, что знание португальского языка может помочь ему понимать соперников.

— Удивительная статистика — в Лиге чемпионов у вас больше матчей, чем в РПЛ. Почему так получается?

— Все очевидно — в Лиге чемпионов более серьезные соперники. Требуется организованная игра в обороне, защиту нужно укреплять, в том числе и количественно. У меня появляется шанс проявить себя. Мне интересно выходить на поле в Лиге чемпионов. Не имею ничего против того, чтобы играть там даже чаще, чем в чемпионате России. Но если мне дадут шанс в премьер-лиге или в Кубке России, постараюсь воспользоваться им тоже.

— Скорее всего, вы составите пару центральных защитников с Браниславом Ивановичем. На каком языке общаетесь с капитаном?

— В основном — жестами (улыбается). Но какие-то общие слова мы используем: Бано может сказать что-то на испанском, я все-таки знаю пару слов по-английски. Главное, что мы находим взаимопонимание на тренировках, чувствуем себя хорошо в связке. Жду, что это проявится и на поле.

— Зато вы точно поймете, что будут говорить друг другу нападающие «Бенфики». Это поможет во время игры?

— Большое преимущество — понимать, что говорит соперник. Надеюсь, это действительно поможет мне сохранить концентрацию и сыграть более надежно.

— Вы замените Ярослава Ракицкого, который известен своими шикарными диагональными передачами в атаку. Попробуете сыграть в такой же манере?

— Не думаю, что мне нужно изменять своей манере и копировать Ракицкого. Лучше выполнить указания тренеров и сыграть в свой футбол. Показать максимум из того, что умею.