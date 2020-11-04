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«Я был готов, ждал своего шанса». Родригу — о победном голе в ворота «Интера»

02:51
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Нападающий «Реала» Родригу после победы над «Интером» в 3-м туре Лиги чемпионов (3:2) рад, что забил победный гол. 19-летний бразилец вышел на поле на замену и отметился забитым мячаом на 80-й минуте.

— Я был готов, ждал своего шанса, — цитирует пресс-служба УЕФА Родриго. — Когда играю, могу помогать команде голами и результативными передачами. Каждый раз, когда я выхожу на поле в Лиге чемпионов, у меня возникают особенные чувства.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029417--real-madrid-vs-internazionale/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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