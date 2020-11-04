Нападающий «Реала» Родригу после победы над «Интером» в 3-м туре Лиги чемпионов (3:2) рад, что забил победный гол. 19-летний бразилец вышел на поле на замену и отметился забитым мячаом на 80-й минуте.

— Я был готов, ждал своего шанса, — цитирует пресс-служба УЕФА Родриго. — Когда играю, могу помогать команде голами и результативными передачами. Каждый раз, когда я выхожу на поле в Лиге чемпионов, у меня возникают особенные чувства.