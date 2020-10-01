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«Все решили мелочи». Тренер ПАОК — о поражении от «Краснодара»

02:49
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Главный тренер ПАОК Абел Феррейра после поражения от «Краснодара» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (1:2) отметил, что везение было на стороне российской команды. По его мнению, стоило действовать иначе после того, как счет стал равным.

— Все решили мелочи, — цитирует пресс-служба УЕФА Феррейру. — Матч получился равным, но везение оказалось на стороне нашего соперника, забившего дважды. Все что я сейчас скажу, может быть воспринято как оправдание. Мы должны были действовать иначе после того, как сравняли счет. Но в итоге мы пропустили еще один.

ПАОК — Краснодар

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029273--paok-vs-krasnodar/

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