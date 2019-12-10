Впервые на групповом турнире Лиги чемпионов оформлено восемь хет-триков

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик забил три гола в домашнем матче Лиги чемпионов против «Генка» (4:0). Как информирует пресс-служба УЕФА, хет-трик 25-летнего поляка стал рекордным — восьмым для группового турнира.

Ранее в этом сезоне трижды в одной игре отличились: Эрлин Холанн («Зальцбург»), Мислав Оршич («Динамо» Зг), Серж Гнабри («Бавария»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Родригу («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).

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