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Впервые на групповом турнире Лиги чемпионов оформлено восемь хет-триков

10 декабря 2019, 23:38
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Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик забил три гола в домашнем матче Лиги чемпионов против «Генка» (4:0). Как информирует пресс-служба УЕФА, хет-трик 25-летнего поляка стал рекордным — восьмым для группового турнира.

Ранее в этом сезоне трижды в одной игре отличились: Эрлин Холанн («Зальцбург»), Мислав Оршич («Динамо» Зг), Серж Гнабри («Бавария»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Родригу («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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