«Вольфсбург» обыграл «Зальцбург» и поднялся на второе место в группе
«Вольфсбург» победил «Зальцбург» (2:1) в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.
В составе хозяев отличились Боте «Ридле» Баку и Лукас Нмеча. У гостей забил Максимилиан Вебер.
Австрийский клуб с семью очками остался на первом месте в группе G. У «Вольфсбурга» пять очков и вторая позиция.
Лига чемпионов
Группа G
3-й тур
«Вольфсбург» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия) — 2:1 (1:1)
Голы: Баку, 3 (1:0). Вебер, 30 (1:1). Л.Нмеча, 60 (2:1).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Паулу Отавиу (Руссийон, 73), Баку, Лакруа, Гилавоги, Арнольд, Герхардт (Штеффен, 73), Вранкс (Мбабу, 82), Вегхорст (Лукебакио, 63), Л.Нмеча.
«Зальцбург»: Кен, Ульмер, Вебер, Онгене (Соле, 77), Кристенсен, Камара (Кьергор, 89), Зейвальд, Ааронсон, Сучич (Адаму, 78), Окафор, Адейеми (Шешко, 63).
Предупреждения: Вегхорст, 28. Брукс, 68. Л.Нмеча, 83. Ульмер, 87.
Судья: Артур Диаш (Португалия).
2 ноября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
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