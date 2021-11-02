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«Вольфсбург» обыграл «Зальцбург» и поднялся на второе место в группе

22:40
Боте «Ридле» Баку. Фото «Вольфсбург»
Боте «Ридле» Баку. Фото «Вольфсбург»
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«Вольфсбург» победил «Зальцбург» (2:1) в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе хозяев отличились Боте «Ридле» Баку и Лукас Нмеча. У гостей забил Максимилиан Вебер.

Австрийский клуб с семью очками остался на первом месте в группе G. У «Вольфсбурга» пять очков и вторая позиция.

Лига чемпионов

Группа G

3-й тур

«Вольфсбург» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия) — 2:1 (1:1)

Голы: Баку, 3 (1:0). Вебер, 30 (1:1). Л.Нмеча, 60 (2:1).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Паулу Отавиу (Руссийон, 73), Баку, Лакруа, Гилавоги, Арнольд, Герхардт (Штеффен, 73), Вранкс (Мбабу, 82), Вегхорст (Лукебакио, 63), Л.Нмеча.

«Зальцбург»: Кен, Ульмер, Вебер, Онгене (Соле, 77), Кристенсен, Камара (Кьергор, 89), Зейвальд, Ааронсон, Сучич (Адаму, 78), Окафор, Адейеми (Шешко, 63).

Предупреждения: Вегхорст, 28. Брукс, 68. Л.Нмеча, 83. Ульмер, 87.

Судья: Артур Диаш (Португалия).

2 ноября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 0
Зенит 0
1-й тайм

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Евгений Петров все материалы автора

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