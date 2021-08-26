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Вместо Аршавина на жеребьевку ЛЧ в Стамбул прилетел Иванович, вместо Месси и Роналду — никто

16:52
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Почетным гостем на жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов и церемонии награждения лучших игроков и тренеров прошлого сезона сегодня станет бывший игрок «Зенита» и «Локомотива» Бранислав Иванович. Возможно, он заменит посла финала Лиги чемпионов Андрея Аршавина, когда в первые полчаса пойдет разговор о Санкт-Петербурге, где в мае 2022 года пройдет решающий матч турнира.

Часть клубов в отличие от прошлых лет не прислали своих представителей — по разным причинам, но в первую очередь это связано с ковидными ограничениями. Например, не приедут сотрудники «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Атлетико» «Интера», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Из наиболее известных владельцев клубов, звезд и руководителей в Стамбуле ждут Андреа Аньелли и Павла Недведа («Ювентус»), а также Эдвина ван дер Сара («Аякс»).

Не прилетит ни один из трех номинантов на звание лучшего игрока сезона — Жоржинью, Нголо Канте и Кевин Де Брейне. Все они представляют английские клубы и вынуждены ограничиться видеообращениями. Получается, что впервые за долгие годы, когда награду выигрывали Лионель Месси, Криштиану Роналду, Андрес Иньеста, Франк Рибери, Лука Модрич и Виргил ван Дейк, приз не вручат на сцене, а передадут победителю на одном из ближайших матчей.

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Александр Бобров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы