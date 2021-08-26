Лига чемпионов: где смотреть и во сколько начало жеребьевки группового турнира

Сегодня, 26 августа, в Стамбуле (Турция) пройдет жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов.

Россию в предстоящем групповом турнире Лиги чемпионов представит всего один российский клуб — «Зенит». Подробнее о вероятных соперниках петербургского клуба в ЛЧ можно прочитать в материале «СЭ».

Следить за церемонией жеребьевки можно в онлайн трансляции «СЭ», а также на каналах Eurosport 1 и «Матч! Футбол 1». Начало — в 19.00 (мск).

Первый тур группового турнира состоится 14 и 15 сентября. Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет 28 мая на стадионе «Санкт-Петербург» в России.