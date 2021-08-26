Во Франции считают «Зенит» лучшим вариантом из третьей корзины для «Лилля» и «ПСЖ» перед жеребьевкой Лиги чемпионов

26 августа состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Францию на этой стадии представят два клуба — «ПСЖ» и «Лилль». Парижане попали во вторую корзину при жеребьевке, действующий чемпион Франции — в первую.

Портал Franceinfo Sport составил вариантов оптимального, а также самого нежелательного вариантов жеребьевки для французских клубах.

Если говорить об «идеальном жребии», то в числе соперников во Франции хотели бы увидеть российский «Зенит», который находится в третьей корзине при жеребьевке.

Церемония жеребьевки начнется в 19.00 по московскому времени.