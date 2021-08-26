Во Франции считают «Зенит» лучшим вариантом из третьей корзины для «Лилля» и «ПСЖ» перед жеребьевкой Лиги чемпионов
16:44
26 августа состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Францию на этой стадии представят два клуба — «ПСЖ» и «Лилль». Парижане попали во вторую корзину при жеребьевке, действующий чемпион Франции — в первую.
Портал Franceinfo Sport составил вариантов оптимального, а также самого нежелательного вариантов жеребьевки для французских клубах.
Если говорить об «идеальном жребии», то в числе соперников во Франции хотели бы увидеть российский «Зенит», который находится в третьей корзине при жеребьевке.
Церемония жеребьевки начнется в 19.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы
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Евгеша Батиков за КПРФ
Лилль?))) печенен французскай?))) энто которого в начале чемпионата унижают?)))
26.08.2021