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Во Франции считают «Зенит» лучшим вариантом из третьей корзины для «Лилля» и «ПСЖ» перед жеребьевкой Лиги чемпионов

16:44
Игроки «Зенита» празднуют победу. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Игроки «Зенита» празднуют победу. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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26 августа состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Францию на этой стадии представят два клуба — «ПСЖ» и «Лилль». Парижане попали во вторую корзину при жеребьевке, действующий чемпион Франции — в первую.

Портал Franceinfo Sport составил вариантов оптимального, а также самого нежелательного вариантов жеребьевки для французских клубах.

Если говорить об «идеальном жребии», то в числе соперников во Франции хотели бы увидеть российский «Зенит», который находится в третьей корзине при жеребьевке.

Церемония жеребьевки начнется в 19.00 по московскому времени.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы


  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Лилль?))) печенен французскай?))) энто которого в начале чемпионата унижают?)))

    26.08.2021