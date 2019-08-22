Владимир Быстров: «Вот смотрю я на Берга, Намли и думаю...»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» подвел итоги разгромного поражения «Краснодара» от «Олимпиакоса» (0:4) в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

— На пресс-конференции Сергей Матвеев, главный тренер «Краснодара», сказал: «На ход игры повлияла травма Кабелла. Комбинировать и переходить к атакующим действиям стало сложнее».

— Не согласен. Один игрок не может влиять на действия всей команды. Кабелла — хороший футболист, но он и в предыдущих матчах вспыхивал эпизодами. Меня другое удивляет.

— Что же?

— Кто вытащил ответный матч с «Порту»? Шапи! Парень отыграл прекрасно, сделал дубль. Почему же сейчас в основе не вышел? Что могло произойти с ним за неделю? А вот Берг вновь играл с первых минут. Хотя в Португалии вообще ничем не запомнился.

— Это правда.

— Вот смотрю я на Берга, Намли и думаю — сколько бы шансов давали русскому футболисту с такой игрой? Да он бы после первого неудачного матча уже сидел бы на лавочке. Или отправился бы в «Краснодар-2». (Александр Кружков)

Владимир Быстров: «Смотрю на Берга, Намли и думаю — сколько бы шансов давали русскому футболисту с такой игрой?»