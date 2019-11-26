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Веселая прогулка «Шахтера» перед матчем с «Манчестер Сити»

15:47
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Игроки «Шахтера» прогулялись по Манчестеру в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Матч группы С «Манчестер Сити» — «Шахтер» состоится во вторник 26 ноября в 23.00 (по московскому времени).

Манчестер Сити — Шахтер Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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