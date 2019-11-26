Веселая прогулка «Шахтера» перед матчем с «Манчестер Сити»
15:47
Игроки «Шахтера» прогулялись по Манчестеру в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Матч группы С «Манчестер Сити» — «Шахтер» состоится во вторник 26 ноября в 23.00 (по московскому времени).
Прогулялись по впечатляющему Манчестеру. В отличном настроении перед Лигой чемпионов!#МанСитиШахтер https://t.co/GycsbZ5zU8 pic.twitter.com/P2XLbS6irZ— ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 26, 2019
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