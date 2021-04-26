Форвард «ПСЖ» Мбаппе частично возобновил тренировки перед матчем с «Ман Сити»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе частично тренировался с командой перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает RMC Sport.

24 апреля 22-летний французский футболист получил повреждение в концовке матча 34-го тура лиги 1 с «Метцом» (3:1) и был заменен.

Встреча «ПСЖ» — «Манчестер Сити» пройдет 28 апреля в Париже.

В текущем сезоне форвард провел 42 матча за «ПСЖ», забил 37 голов и сделал пять результативных передач.