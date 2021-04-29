Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Неймар выложил пост после поражения от «Манчестер Сити»

10:49
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Неймар в своем Instagram опубликовал пост после поражения в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Мы проиграли битву, но война продолжается. Верю в свою команду и в то, что мы можем выступить лучше. Вперед, Париж! Один процент шансов, 99 — веры», — написал Неймар.

Ответная игра команд состоится 4 мая в Манчестере. Начало — в 22.00 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Он попросил зарплату, которой не достоин». «Авангард» выкупил героя плей-офф у ЦСКА за 85 миллионов — и не прогадал
Мать вышла из комы и сразу почувствовала смерть сына
Глава Минюста Чехии заявила о третьей возможной версии в деле о взрывах
Как приготовить черную соль в Чистый четверг и отогнать беды

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры