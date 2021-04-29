Неймар выложил пост после поражения от «Манчестер Сити»
10:49
Нападающий «ПСЖ» Неймар в своем Instagram опубликовал пост после поражения в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).
«Мы проиграли битву, но война продолжается. Верю в свою команду и в то, что мы можем выступить лучше. Вперед, Париж! Один процент шансов, 99 — веры», — написал Неймар.
Ответная игра команд состоится 4 мая в Манчестере. Начало — в 22.00 (мск).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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