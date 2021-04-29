Неймар выложил пост после поражения от «Манчестер Сити»

Нападающий «ПСЖ» Неймар в своем Instagram опубликовал пост после поражения в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Мы проиграли битву, но война продолжается. Верю в свою команду и в то, что мы можем выступить лучше. Вперед, Париж! Один процент шансов, 99 — веры», — написал Неймар.

Ответная игра команд состоится 4 мая в Манчестере. Начало — в 22.00 (мск).