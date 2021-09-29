Вендел — о голе в ворота «Мальме»: «Какие потрясающие чувства»
29 сентября 2021, 23:47
Полузащитник «Зенита» Вендел опубликовал пост в Instagram после победы в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).
«Какие потрясающие чувства. Мой первый гол в Лиге чемпионов. Спасибо всем, кто помог мне на пути к этому моменту», — написал бразилец.
После двух матчей «Зенит» с 3 очками располагается на третьей строчке таблицы группы Н. В первом туре петербуржцы уступили в гостях английскому «Челси» (0:1), который является лидером квартета с 3 очками.
В следующем туре «Зенит» 20 октября примет «Ювентус», «Мальмё» в тот же день сыграет в гостях с «Челси».
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