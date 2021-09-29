Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Болт поддерживает «МЮ» на «Олд Траффорд» и снял гол в ворота «Вильярреала»

29 сентября 2021, 23:39
Усэйн Болт. Фото Twitter
Усэйн Болт. Фото Twitter
Теги:

Легендарный спринтер Усэйн Болт посетил матч группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом». Бегун из Ямайки всегда подчеркивал, что любит футбол и переживает за «Ман Юнайтед».

Он даже снял гол в исполнении защитника «МЮ» Алекса Теллеса и выложил видео с трибуны «Олд Траффорд» в Twitter.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
Ягудин — о реалити-шоу в Африке: «Сердечный приступ чуть не поймал, когда эта тварь подплыла!»
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем
«Металлург» дома обыграл «Барыс»
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры