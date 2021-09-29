Болт поддерживает «МЮ» на «Олд Траффорд» и снял гол в ворота «Вильярреала»
29 сентября 2021, 23:39
Легендарный спринтер Усэйн Болт посетил матч группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом». Бегун из Ямайки всегда подчеркивал, что любит футбол и переживает за «Ман Юнайтед».
Он даже снял гол в исполнении защитника «МЮ» Алекса Теллеса и выложил видео с трибуны «Олд Траффорд» в Twitter.
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