Болт поддерживает «МЮ» на «Олд Траффорд» и снял гол в ворота «Вильярреала»

Легендарный спринтер Усэйн Болт посетил матч группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом». Бегун из Ямайки всегда подчеркивал, что любит футбол и переживает за «Ман Юнайтед».

Он даже снял гол в исполнении защитника «МЮ» Алекса Теллеса и выложил видео с трибуны «Олд Траффорд» в Twitter.