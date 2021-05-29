Билялетдинов: «Хочется, чтобы «Челси» напомнил о себе в Лиге чемпионов»
Экс-полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».
«Манчестер Сити» можно назвать фаворитом, но не явным. Эта команда действует более сбалансировано в атакующее линии, как мне кажется. Думаю, что в этой игре командам не до куража. «Челси» и «Манчестер Сити» очень хорошо друг друга знают. Они вот недавно играли в полуфинале кубка, где «Челси» оказался сильнее. Обе команды будут спокойны. Отдам предпочтение «Манчестеру», хотя болеть буду за лондонскую команду. Почему? Хочется, чтобы «Челси» напомнил о себе в Лиге чемпионов", — сказал Билялетдинов «СЭ».
Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится сегодня, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
(Артем Бухаев)
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