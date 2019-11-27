«Валенсия» — «Челси»: Виллиан, Абрахам и Пулишич сыграют в атаке у гостей
27 ноября 2019, 19:54
Стали известны стартовые составы на матч группового этапа «Валенсия» — «Челси». Напомним, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропускает игру из-за травмы.
«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста, Гарай, Габриэл, Гайя, Торрес, Парехо, Васс, Солер, Родриго, Гомес
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Джеймс, Жоржинью, Канте, Ковачич, Пулишич, Абрахам, Виллиан.
Матч начнется в 20.55 по московскому времени.
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Победой «Зенита»
44.6%
Нулевой ничьей
2.7%
Результативной ничьей
15.3%
Победой «Лиона»
37.4%
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
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