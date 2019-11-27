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«Валенсия» — «Челси»: Виллиан, Абрахам и Пулишич сыграют в атаке у гостей

27 ноября 2019, 19:54
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Стали известны стартовые составы на матч группового этапа «Валенсия» — «Челси». Напомним, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропускает игру из-за травмы.

«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста, Гарай, Габриэл, Гайя, Торрес, Парехо, Васс, Солер, Родриго, Гомес

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Джеймс, Жоржинью, Канте, Ковачич, Пулишич, Абрахам, Виллиан.

Матч начнется в 20.55 по московскому времени.

Валенсия — Челси

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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