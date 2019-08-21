В пользу «Краснодара» не назначен пенальти. Вам по-прежнему нравится ВАР?

На 11-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар» явную ошибку допустил испанский судья Карлос дель Серро Гранде, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.

11-я минута матча «Олимпиакос» — «Краснодар».

В том моменте в штрафной площади греческой команды после удара по воротам Вандерсона Масиэла произошел контакт мяча с отставленной рукой Гильерме, находившейся в неестественном положении. Ошибку рефери почему-то не исправил видеоарбитр Алехандро Эрнандес.

11-я минута матча «Олимпиакос» — «Краснодар».

Кроме того, на 3-й минуте дель Серро Гранде не вынес предупреждение игроку «Олимпиакоса» за грубую игру — он наступил шипами на голеностоп одному из футболистов «Краснодара». (Александр Бобров)