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В пользу «Краснодара» не назначен пенальти. Вам по-прежнему нравится ВАР?

22:30
11-я минута матча «Олимпиакос» - «Краснодар». 11-я минута матча «Олимпиакос» - «Краснодар». 11-я минута матча «Олимпиакос» - «Краснодар».
11-я минута матча «Олимпиакос» - «Краснодар».
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На 11-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар» явную ошибку допустил испанский судья Карлос дель Серро Гранде, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.

11-я минута матча «Олимпиакос» - «Краснодар».
11-я минута матча «Олимпиакос» — «Краснодар».

В том моменте в штрафной площади греческой команды после удара по воротам Вандерсона Масиэла произошел контакт мяча с отставленной рукой Гильерме, находившейся в неестественном положении. Ошибку рефери почему-то не исправил видеоарбитр Алехандро Эрнандес.

11-я минута матча «Олимпиакос» - «Краснодар».
11-я минута матча «Олимпиакос» — «Краснодар».

Кроме того, на 3-й минуте дель Серро Гранде не вынес предупреждение игроку «Олимпиакоса» за грубую игру — он наступил шипами на голеностоп одному из футболистов «Краснодара». (Александр Бобров)

Олимпиакос П — Краснодар

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