В пользу «Краснодара» не назначен пенальти. Вам по-прежнему нравится ВАР?
22:30
На 11-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар» явную ошибку допустил испанский судья Карлос дель Серро Гранде, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.
11-я минута матча «Олимпиакос» — «Краснодар».
В том моменте в штрафной площади греческой команды после удара по воротам Вандерсона Масиэла произошел контакт мяча с отставленной рукой Гильерме, находившейся в неестественном положении. Ошибку рефери почему-то не исправил видеоарбитр Алехандро Эрнандес.
11-я минута матча «Олимпиакос» — «Краснодар».
Кроме того, на 3-й минуте дель Серро Гранде не вынес предупреждение игроку «Олимпиакоса» за грубую игру — он наступил шипами на голеностоп одному из футболистов «Краснодара». (Александр Бобров)
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