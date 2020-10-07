В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с заявкой Зе Луиша для Лиги чемпионов

Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк заявил в интервью «СЭ», что новичок команды Зе Луиш был заявлен для участия в групповом турнире Лиги чемпионов во вторник, 6 октября.

Ранее бывший президент железнодорожников Илья Геркус в своем Telegram-канале обратил внимание на невозможность участия 29-летнего форварда в еврокубках без заявки на национальный чемпионат.

— В данный момент у меня много работы, я не видел заявление Ильи Геркуса, — сказал Лосюк. — Могу сказать, что еще вчера Зе Луиш был заявлен нами для участия в Лиге чемпионов. Все требования УЕФА были соблюдены. (Максим Алланазаров)

Зе Луиш заявлен «Локомотивом» на Лигу чемпионов. А в РПЛ?