Зе Луиш заявлен «Локомотивом» на Лигу чемпионов. А в РПЛ?

Бывший президент и гендиректор «Локомотива» Илья Геркус обратил внимание на невозможность участия футболиста в еврокубках без заявки на национальный чемпионат. По его данным, новичок «Локомотива», форвард Зе Луиш не мог попасть в список клуба для выступления в Лиге чемпионов, если его не внесли в базу РПЛ.

«Любопытный кейс по заявке. Можно ли заявить игрока в европейский турнир не заявляя его при этом в РПЛ? Вроде бы да, но регламент неоднозначен», — написал Геркус в своем Telegram-канале. И добавил: «Специалисты из УЕФА подсказывают, что Зе Луиша никак не заявить в ЛЧ. «Локомотив» ошибся с интерпретацией регламента».

Ранее директор по связям с общественностью московской команды Кирилл Брейдо сообщил: экс-футболист «Спартака» заявлен «Локо» на Лигу чемпионов. При этом в РПЛ его внесут в состав вскоре.

«Зе Луиш заявлен в Лигу чемпионов. На самом деле, по регламенту Лиги чемпионов футболист должен быть зарегистрирован в федерации, то есть в РФС (Российском футбольном союзе). Там он зарегистрирован. И сегодня в РПЛ Зе Луиш тоже, безусловно, будет заявлен», — заявил РИА «Новости» Брейдо.