Хвича провалил матч с «Барселоной». В Италии его назвали худшим игроком встречи

В среду «Наполи» сыграл вничью дома с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хавбек хозяев Хвича Кварацхелия провел на поле 68 минут и выглядел бледно.

Например, ведущее спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport признало грузина абсолютно худшим игроком встречи, поставив ему самую низкую оценку среди футболистов обеих команд — унизительные 4,5: «Все время был с опущенной головой. Только раньше у него так получалось обыгрывать всех подряд и забивать, а теперь просто смотрелся поникшим. Да, ему мало помогали партнеры, но он сам ни разу не создал никакой остроты».

Corriere dello Sport оказалось чуть щедрее — 5,0: «Слабо начал матч. Допустил три ошибки подряд, а затем попал под прессинг Кунде, который преследовал его везде и часто опережал. Нередко партнера страховал и Ямаль. В первом тайме Квара оставался почти незаметен, а во втором и вовсе исчез из поля зрения. Его замена вызвала определенный резонанс, но нельзя ведь жить одними надеждами на будущее».

Tuttosport — 5,5: «Это была дуэль с Кунде, в которой по очкам победил игрок «Барселоны».

Ответный матч состоится 12 марта в столице Каталонии.