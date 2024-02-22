Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

22 февраля, 14:50

Хвича провалил матч с «Барселоной». В Италии его назвали худшим игроком встречи

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

В среду «Наполи» сыграл вничью дома с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хавбек хозяев Хвича Кварацхелия провел на поле 68 минут и выглядел бледно.

Например, ведущее спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport признало грузина абсолютно худшим игроком встречи, поставив ему самую низкую оценку среди футболистов обеих команд — унизительные 4,5: «Все время был с опущенной головой. Только раньше у него так получалось обыгрывать всех подряд и забивать, а теперь просто смотрелся поникшим. Да, ему мало помогали партнеры, но он сам ни разу не создал никакой остроты».

Corriere dello Sport оказалось чуть щедрее — 5,0: «Слабо начал матч. Допустил три ошибки подряд, а затем попал под прессинг Кунде, который преследовал его везде и часто опережал. Нередко партнера страховал и Ямаль. В первом тайме Квара оставался почти незаметен, а во втором и вовсе исчез из поля зрения. Его замена вызвала определенный резонанс, но нельзя ведь жить одними надеждами на будущее».

Tuttosport — 5,5: «Это была дуэль с Кунде, в которой по очкам победил игрок «Барселоны».

Ответный матч состоится 12 марта в столице Каталонии.

Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Наполи
1
14
Читайте также
Президент РФ Путин сегодня обратится к Федеральному собранию
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче НХЛ
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: старт плей-офф
Почему Тухель такой скандальный и колючий тренер. На его характер сильно повлиял один человек
Рианчо: «Не назову «Реал» и «Манчестер Сити» фаворитами Лиги чемпионов»
Артета перепутал конспекты Гвардиолы и Энрике. «Порту» наказал «Арсенал» за унылый футбол
«Барселона» выиграла 1 из последних 10 выездных матчей в плей-офф Лиги чемпионов
Уолкотт уверен, что «Арсенал» выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов
40-летний Пепе стал самым возрастным участником плей-офф Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» выиграла 1 из последних 10 выездных матчей в плей-офф Лиги чемпионов

Тарханов: «Манчестер Сити» показывает наилучший футбол в Лиге чемпионов"
Новости
RSS RSS
Все новости