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22 февраля, 17:40

Тарханов: «Манчестер Сити» показывает наилучший футбол в Лиге чемпионов"

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Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов рассказал, кого он считает главным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

«Пока «Манчестер Сити» показывает наилучший футбол. Не могу назвать команды на данный момент, кто может составить конкуренцию за победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл чемпиона Дании «Копенгаген» со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет в Англии на стадионе «Этихад» 6 марта.

«Горожане» являются действующими победителями турнира.

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