«Барселона» выиграла 1 из последних 10 выездных матчей в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. Встреча прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

Каталонцы выиграли только один из последних десяти выездных матчей в плей-офф Лиги чемпионов. Также на счету «блаугранас» четыре ничьих и пять поражений. В этих десяти играх сине-гранатовые забили лишь 4 гола.

Последний раз «Барса» побеждала на выезде в апреле 2019 года в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0).