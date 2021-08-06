Сеферович не сыграет в ответном матче против «Спартака» в отборе Лиги чемпионов

Форвард «Бенфики» Харис Сеферович пропустит ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака», сообщает O Jogo.

По информации СМИ, Сеферович пропустит две недели из-за мышечной травмы, которую он получил в первом тайме матча «Спартак» — «Бенфика» (0:2). Отмечается, что его может заменить украинский форвард Роман Яремчук.

Ответный матч состоится в Португалии 10 августа.