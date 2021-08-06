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Сеферович не сыграет в ответном матче против «Спартака» в отборе Лиги чемпионов

14:50
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Форвард «Бенфики» Харис Сеферович пропустит ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака», сообщает O Jogo.

По информации СМИ, Сеферович пропустит две недели из-за мышечной травмы, которую он получил в первом тайме матча «Спартак» — «Бенфика» (0:2). Отмечается, что его может заменить украинский форвард Роман Яремчук.

Ответный матч состоится в Португалии 10 августа.

Дополнительная информация:

https://www.ojogo.pt/futebol/1a-liga/benfica/noticias/seferovic-para-duas-semanas-e-abre-a-porta-a-yaremchuk-14011619.html?target=conteudo_fechado

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